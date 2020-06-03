Сенаторы от обеих партий Соединенных Штатов Америки предложили расширить санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Соответствующий документ разработали демократка Жанна Шахин и республиканец Тед Круз.
Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на документ сенаторов.
В проекте резолюции, говорится, что ранее введенные санкции применяются ко всем видам работ по прокладке трубопровода и его страхованию.
Документ расширяет санкции для компаний, которые предоставляют «услуги андеррайтинга или страхование или перестрахование» для кораблей, работающих на трубопроводе, а также для компаний, предоставляющих «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования».
Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.
Сенаторы считают, что расширение санкций против «Северного потока-2» не даст России завершить строительство газопровода, который составляет «критическую угрозу национальной безопасности Америке», а также «угрожает Украине и энергонезависимости Европы и дает России возможность использовать союзников США».
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС.
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Сенаторы от обеих партий Соединенных Штатов Америки предложили расширить санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Соответствующий документ разработали демократка Жанна Шахин и республиканец Тед Круз.
Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на документ сенаторов.
В проекте резолюции, говорится, что ранее введенные санкции применяются ко всем видам работ по прокладке трубопровода и его страхованию.
Документ расширяет санкции для компаний, которые предоставляют «услуги андеррайтинга или страхование или перестрахование» для кораблей, работающих на трубопроводе, а также для компаний, предоставляющих «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования».
Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.
Сенаторы считают, что расширение санкций против «Северного потока-2» не даст России завершить строительство газопровода, который составляет «критическую угрозу национальной безопасности Америке», а также «угрожает Украине и энергонезависимости Европы и дает России возможность использовать союзников США».
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС.