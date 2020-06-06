В Министерстве здравоохранения создадут отдельный орган, который будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом.

Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в субботу, 6 июня, пишет «Слово и дело».

По его словам, указ о создании такого учреждения он уже подписал.

— Вопросам трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечения за границей, - сказал Максим Степанов.

Он также добавил, что трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране «есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему».

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.