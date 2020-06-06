В Украине этим летом детские оздоровительные учреждения лучше не открывать из-за повышенной опасности инфекционных заболеваний.

Такое мнение высказал заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «112 Украина».

— Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, - заявил Виктор Ляшко.

По его словам, каждый год в детских лагерях фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больные попадают в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

— Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации, - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что детские оздоровительные лагеря возможно откроют на последнем этапе ослабления карантинных мер.