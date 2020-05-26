|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что детские оздоровительные лагеря возможно откроют на последнем этапе ослабления карантинных мер.
Об этом Максим Степанов рассказал сегодня 26 мая в ходе брифинга.
По его словам для того чтобы открыть лагеря важно чтобы риски были заражения были минимальными, кроме того перед началом работы лагерей МОЗ выдаст рекомендации.
— Открытие детских лагерей возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Для нас очень важно, чтобы риски инфицирования были минимальны,практически отсутствовали, – сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что детские оздоровительные лагеря возможно откроют на последнем этапе ослабления карантинных мер.
Об этом Максим Степанов рассказал сегодня 26 мая в ходе брифинга.
По его словам для того чтобы открыть лагеря важно чтобы риски были заражения были минимальными, кроме того перед началом работы лагерей МОЗ выдаст рекомендации.
— Открытие детских лагерей возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Для нас очень важно, чтобы риски инфицирования были минимальны,практически отсутствовали, – сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.