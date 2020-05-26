Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что детские оздоровительные лагеря возможно откроют на последнем этапе ослабления карантинных мер.

Об этом Максим Степанов рассказал сегодня 26 мая в ходе брифинга.

По его словам для того чтобы открыть лагеря важно чтобы риски были заражения были минимальными, кроме того перед началом работы лагерей МОЗ выдаст рекомендации.

— Открытие детских лагерей возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Для нас очень важно, чтобы риски инфицирования были минимальны,практически отсутствовали, – сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.

