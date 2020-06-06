Министерство здравоохранения обновило список областей, которые готовы к ослаблению карантина. В этом списке нет Киева и шести регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Карантинные меры пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

В Донецкой области это связано с очень низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в Киеве — с слишком высоким количеством новых случаев COVID-19.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки 5 июня, зафиксировано 549 случаев коронавирусной инфекции.