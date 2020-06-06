Адвокаты лидера партии «Европейская соладирность» Петра Порошенко обжалуют в суде бездеятельность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за того, что Офис Генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, поданных после незаконного силового захвата ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Игорь Головань.

«Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют», - пишет Игорь Головань.

Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение в владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня.

«Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суд», - отметил адвокат Порошенко.

Также адвокаты направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей семье Порошенко.

Адвокат Головань также сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.