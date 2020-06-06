Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом он добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.
Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.
Зеленский отметил, что понимает из-за чего проходят протесты против Авакова.
— Я понимаю, из-за чего забастовка. Я честно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести, а не бросать, - отметил Владимир Зеленский.
По его словам, он боялся, что из-за увольнения бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк не доведут до конца.
— Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку, - добавил Владимир Зеленский.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом он добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.
Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.
Зеленский отметил, что понимает из-за чего проходят протесты против Авакова.
— Я понимаю, из-за чего забастовка. Я честно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести, а не бросать, - отметил Владимир Зеленский.
По его словам, он боялся, что из-за увольнения бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк не доведут до конца.
— Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку, - добавил Владимир Зеленский.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.