В Украине количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду.

Об этом 6 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5000 новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий, — написал он.

Он напомнил, что правительство обновил программу кредитования «5-7-9%», сняв административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%.

Кроме того, Кабинет министров подал в парламент законопроект, который запустит программу «Новые деньги» для украинских предпринимателей.

— Это так же дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной Рады, - считает глава правительства.

Всего на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 миллиардов гривен. Шмыгаль добавил, что если будут видеть дополнительную потребность, то увеличивать эти программы.

Напомним, аналитики системы YouControl заявили, что обнаружили в Украине десятки тысяч компаний и частных предпринимателей без официального руководителя, собственника и указанных видов деятельности.