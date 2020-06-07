В Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.

— Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло, - заявил он.

При этом чиновник добавил, что анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

— Мы не считаем, что «черные ящики» содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования, - отметил он.

Как ивестно, самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими военными утром 8 января текущего года. Самолет следовал из Тегерана в Киев. Во время инцидента погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за авиакатастрофу.

Напомним, что иранские власти решили не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», который ошибочно сбили в январе.