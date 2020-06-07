Министр юстиции Денис Малюська заявил, что проблема пыток в исправительных колониях может быть связана с противостоянием «криминального мира» и администрацией тюрем.

Об этом он рассказал в интервью Радіо Свобода.

Малюська объяснил, что колонии условно делятся на «черные» (фактически контролируемые криминалитетом) и «красные» (контролируемые администрацией).

«Преступный мир хотел бы сделать, чтобы „черными“ стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой «ноготь» и сделать всех цирковыми животными, „черные“ тюрьмы так же. Соответственно, крайне часто то, что выливается в медиа, например, бунт, просто глупый бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. Также и наоборот происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии», — сказал Денис Малюська.

По словам министра, среди работников колонии встречаются «садисты, которые просто удовлетворяют какие-то свои психологические потребности, находясь в тюрьмах». Для противодействия им он планирует применить бодикамеры в дополнение к видеонаблюдению. При этом он добавил, что часто видеонаблюдение выключается «по техническим причинам».