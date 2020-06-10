Николаевский городской голова 2013 - 2015 годов Юрий Гранатуров заявил, что поведет партию «Наш край», руководителем фракции которой в горсовете он сейчас является, на выборы в Николаевский городской совет, которые пройдут осенью этого года.

Об этом Юрий Гранатуров рассказал в эфире коммунального телеканала «Март» сегодня, 10 июня.

Отвечая на вопрос журналиста о будущих местных выборах, Юрий Гранатуров заявил, что он безусловно будет в них участвовать. Политик рассказал, что имеет большой опыт работы в местном самоуправлении, развитием которого занимается около 20 лет.

Юрий Гранатуров

— Безусловно, я буду принимать участие в местных выборах. Я неравнодушный житель Николаева, я имею гораздо больший, чем у многих других, опыт работы в органах местного самоуправления. Я 20 лет развивал местное самоуправление, я депутат пяти созывов подряд - люди всегда оказывали мне доверие, - сказал Юрий Гранатуров.

Как известно, Юрий Гранатуров является одним из основателей партии «Наш край», которая была создана 5 лет назад. Политик рассказал, что тогда в нее вошло 70 мэров различных городов, политики всех уровней, которые отказались от каких-то политических окрасов и взяли за основу «партию людей дела, которые развивают местное самоуправление и громады». Он отметил, что представителями партии «Наш край» на сегодня являются около 5 тысяч депутатов местных советов различных уровней, есть также городские и областные партийные организации.

— Я буду принимать участие в выборах с партией «Наш край». Мы будем участвовать в выборах по всей стране, мы будем участвовать в выборах во всех областях, во всех городских и местных советах. Сегодня у нас с прошлого созыва, который сейчас еще длится, около 5 тысяч депутатских мандатов местных уровней, начиная от сельских советов и заканчивая областными советами. Где-то больше, где-то меньше. У нас есть областные и городские организации практически во всех областях Украины, включая Киев и Киевскую область, - сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров, Юрий Кормышкин и Александр Мазурчак

Он также рассказал о сильных позициях «Нашего края» в Николаеве и Николаевской области, несмотря на заявления скептиков.

— Позиции «Нашего края» в Николаевской области и Николаеве очень сильны, кто бы там что не говорил и не прогнозировал, как бы там кто чего не предполагал. Я слышал подобные скептические прогнозы и на прошлых выборах, они не оправдались у скептиков, зато они оправдались у тех людей, которые собрались вместе, пошли на выборы и в течение 5 лет успешно работали, - сказал Юрий Гранатуров.

Он рассказал, что «Наш край» - всеукраинская партия, которая имеет международные связи.

— Конечно же, могут быть разные политические представления у разных людей, но я лидер «Нашего края» в Николаеве, я лидер партии «Наш край» в Николаеве, я один из тех людей, которые совместно со своими коллегами, а сегодня это Александр Мазурчак, народный депутат Сергей Шахов, народный депутат Антон Киссе, все мои коллеги и друзья, с которыми мы уже вышли на международную арену. Даже первый политический визит в США, который мы осуществляли, осуществляла партия «Наш край» по приглашению тогда IRI, мы были и у Государственного секретаря, и у сенаторов США, мы посетили несколько стран Европейского Союза, у нас прочные международные связи, - сказал Юрий Гранатуров.

Он добавил, что является вице-президентом всеукраинской организации международного клуба мэров по вопросам международных связей.

Юрий Гранатуров также рассказал о принципах и приоритетах партии «Наш край», представители которой на выборах будут отстаивать их. В первую очередь, это децентрализация и развитие территории, усиление позиций органов местного самоуправления.

— У нас есть все предпосылки, основания и здоровые амбиции идти «Нашим краем» на выборы и отстаивать те приоритеты и принципы, которые записаны в программе партии «Наш край»: развитие нашего края - наша работа. Все мои коллеги, с которыми я прожил яркую и красивую политическую жизнь в течение 5 лет, мы будем продолжать. Мы проукраинская партия, которая проповедует принципы развития территорий, общин и делает все, чтобы усиливать позиции органов местного самоуправления, наряду с выполнением делегированных государством полномочий, развивать местное самоуправление. Это касается и вопросов децентрализации, у истоков которой мы стояли и начинали пользоваться первыми ее плодами, и многого другого. В местных советах политика должна уйти на второй план. Иначе это до добра не доведет, - сказал Юрий Гранатуров.

Подытожив, политик отметил, что участием «Нашего края» в выборах в Николаевской области будет заниматься Юрий Кормышкин, глава областной парторганизации. Юрий Гранатуров, как руководитель «Нашего края» в Николаеве поведет партию в городской совет.

Напомним, ранее депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава фракции в городском совете Юрий Гранатуров не планирует покидать ряды партии.