Президент Польши, представитель правящей консервативной партии «Право и справедливость» ( «ПиС») Дуда пообещал отменить преподавание в школах уроков о ЛГБТ.

Такое заявление он сделай на фоне предвыборной кампании перед выборами президента в Польше 28 июня, передаёт Громадське.

— Ответственными за сексуальную просвещение детей являются их родители. Никакое учреждение не имеет права вмешиваться в воспитание родителями своих детей, - заявил Дуда во время встречи со своими сторонниками.

Также польский президент объявил, что выступает против легализации однополых браков и права усыновлять детей для гомосексуалов: «Это иностранная идеология. Никоим образом наша страна на это не согласится».

Заявления Дуди соответствуют идеологии «Права и справедливости», которая отстаивает консервативные позиции, близкие её электорату. Партия неоднократно называла ЛГБТ «идеологией», призванной разрушить традиционные ценности Польши.

Особенно иронично заявления действующего польского президента на фоне того факта, что одним из его соперников на выборах 28 июня будет действующий депутат Европарламента от Польши и открытый гей Роберт Бедронь.

Другой оппонент Дуды, представитель оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковський раскритиковал заявления президента. На посту мэра столицы Варшавы Тшасковський в свое время принял решение о введении курсов о ЛГБТ в школьную программу.

Напомним, что со вторника, 9 июня, в Польше временно прекратят работу 12 угольных шахт в Силезском воеводстве (юг страны) — в связи с высокой инфицированностью коронавирусом среди горняков и их семей.