Французская компания Danone прекращает в России рекламу своей продукции с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса».
Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter.
«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного», — написал Олег Шамшур.
Как известно, российское подразделение международной группы Danone в новый рекламный ролик включил скандального российского актера Михаила Пореченкова. Он рекламировал кисломолочный продукт «Актимель».
Напомним, в конце октября 2014 года российский актер Михаил Пореченков посетил террористов у Донецкого аэропорта. Там он стрелял из пулемета в направлении позиций украинских военных.
В январе 2015 года Служба безопасности Украины объявила в розыск российского актера Михаила Пореченкова.
Французская компания Danone прекращает в России рекламу своей продукции с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса».
Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter.
«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного», — написал Олег Шамшур.
Как известно, российское подразделение международной группы Danone в новый рекламный ролик включил скандального российского актера Михаила Пореченкова. Он рекламировал кисломолочный продукт «Актимель».
Напомним, в конце октября 2014 года российский актер Михаил Пореченков посетил террористов у Донецкого аэропорта. Там он стрелял из пулемета в направлении позиций украинских военных.
В январе 2015 года Служба безопасности Украины объявила в розыск российского актера Михаила Пореченкова.