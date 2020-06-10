Французская компания Danone прекращает в России рекламу своей продукции с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса».

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter.

«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного», — написал Олег Шамшур.

Как известно, российское подразделение международной группы Danone в новый рекламный ролик включил скандального российского актера Михаила Пореченкова. Он рекламировал кисломолочный продукт «Актимель».