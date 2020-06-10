Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности «Телерадиокомпании «Студия 1+1».

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Согласно информации, которую указал Виктор Медведчук в своей имущественной декларации, его жена, телеведущая Оксана Марченко, — конечный бенефициарный собственник компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

В сообщении о структуре собственности на сайте канала «1+1» на 2 марта 2020 года указано, что эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в «Телерадиокомпании «Студия 1+1». Там же было указано, что эту компанию контролирует только бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

Другим крупным совладельцем «1+1» является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Также кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, «2+2» (компания «Гравис-Кино»). По ряду компаний она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта.

Как и в случае с «1+1», на официальном сайте телеканала «2+2» указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, «Плюсплюс» («УнианТВ»), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ структуру собственности не обнародовал.

Журналистам Игорь Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре «Студии 1+1» для него новость.

«Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?», — отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно ли Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: «А мне какая разница? Он не единственный владелец... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении — это уже другой вопрос».

В пресс-службе «1+1» на просьбу «Детектор медиа» прокомментировать причастность к собственности канала Виктора Медведчука отметили: «Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы в компании, входящие в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ».

Напомним, в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Cогласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами и 19 из них — из фракции «Слуга народа». Среди них оказался нардеп по 130 мажоритарному округу в Николаевской области Артем Черноморов.