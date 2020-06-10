Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране. Также украинская сторона призвала Тегеран выполнить свои обещания.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

— Затягивание Ираном передачи «черных ящиков» — это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО — важные правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого, — написал Андрей Шевченко.

Он также добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.

— Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО — применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости, — добавил Андрей Шевченко.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Тегеран готов встретиться с украинскими представителями «где и когда-угодно» для обсуждения расследования авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января.