Кабинет министров 10 июня подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Производители «зеленой» энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

— В частности, для всех объектов электроэнергетики, которые производят солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%, — говорится в сообщении.

Документ под названием «Меморандум о взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики», подписали премьер Денис Шмигаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица европейско-украинского энергетического агентства и украинской ветроэнергетической ассоциации.

Также это соглашение предусматривает, что украинская власть берет обязательства определить и утвердить годовые квоты поддержки «зеленой» энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Меморандум усиливает ответственность производителей «зеленой» энергии за несбалансированное производство электроэнергии.

— Также производители принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по «зеленому» тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах, — добавили в пресс-службе.

Напомним, в планах Министерства энергетики и защиты окружающей среды привести долю энергии, произведенной из альтернативных источников, до 70% в течение следующих 30 лет.