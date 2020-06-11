Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что зафиксировали колонну грузовиков (одна из которых ехала по грунтовой дороге) в неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией, где нет погранично-пропускных сооружений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневный отчет № 137/2020, опубликованный СММ ОБСЕ в Украине 10 июня.

«В ночь с 7 на 8 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 3 тентованных грузовика на южной окраине населенного пункта Маныч (76 км к востоку от Донецка), один из грузовиков двигался по грунтовой дороге в направлении границы с Российской Федерацией и остановился примерно в 200 м к юго-западу от границы, в районе, где нет погранично-пропускных сооружений», - говорится в сообщении.

Кроме того, БПЛА обнаружил автомобиль, который двигался по грунтовой дороге со стороны границы в направлении указанных выше грузовиков в Маныче. Примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (72 км юго-восточнее Донецка) этот БПЛА также зафиксировал, вероятно, 9 транспортных средств вблизи лесополосы примерно в 160 м к западу от грунтовой дороги, ведущей к границе с Российской Федерацией.

Отмечается, что 9 июня, находясь в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино (52 км юго-восточнее Луганска) в течение около 30 минут наблюдатели видели 2 транспортных средства в очереди на выезд из Украины.

В тот же день в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный (50 км юго-восточнее Луганска) команда СММ не зафиксировала пассажиро-транспортного потока.

Сообщается, что примерно через 20 минут член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

В отчете также есть сообщение, что один человек получил ранения в результате обстрела в микрорайоне Трудовские в Петровском районе неподконтрольного правительству Донецка.

9 июня наблюдатели видели медицинские справки о том, что 4 мая 55-летний мужчина получил осколочные ранения головы. 29 мая он рассказал наблюдателям, что 4 мая, примерно в 17:45, он был во дворе своего дома в переулке Лилина, 4, в микрорайоне Трудовские Петровского района, когда услышал 3 попадания боеприпасов в дом. Он добавил, что у него были кровотечения из головы и ноги, и его отвезли в больницу в Донецке. Жена мужчины рассказала, что 4 мая видела, как ее окровавленный мужчина зашел в дом.