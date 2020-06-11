Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездках в страны Европейского Союза. За это время было совершено около 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегии и Швейцарию, входящих в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс пересечения государственной границы для Украинской "стал значительно проще и комфортнее".

«С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 года по апрель 2020 года) украинцы в целом провели почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и не биометрическим документам. Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше - граница со Словакией», - сообщили в ГПСУ.

Указывается, что украинцы все чаще пользовались авиационным сообщением, тогда как морское сообщение является наименее популярным.

Также сообщается о росте пассажиропотока в страны ЕС: в частности, в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году оно составило - 18,65 млн, а в передкарантинный период этого года темпы роста количества поездок продолжались: в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 года - 2,3 млн.

В 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС украинцы значительно расширили. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то дальше этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.