Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать на выборах.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

«Большое количество граждан Украины (более1 млн человек) не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит — они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее при отсутствии прописки запрещалось участвовать в любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах — по месту фактического проживания.

Для этого необходимо будет обратиться с заявлением к органу ведения Госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса. При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.

Напомним, ранее ЦИК также разрешила голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации. Правила для этого аналогичные вышеуказанным. Оба решения вступят в силу с 1 июля.