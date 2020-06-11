Второй день подряд оккупанты блокируют возобновление пропуска через линию разграничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Сегодня в 11.00 пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». К началу пропуска десятки людей прибыли в эти контрольные пункты, чтобы пересечь линию разграничения. У всех этих граждан есть проблемы социально-гуманитарного характера, для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за определенное время работы с 11.00 до 14.00, пограничники через КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам.

Так, вчера четыре женщины были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» в сторону временно оккупированного Донецка. Гражданки имели проблемы социально-гуманитарного характера, для решения которых им было крайне важно попасть на временно оккупированную территорию Украины. До окончания времени работы КПВВ они на контролируемую территорию так и не вернулись.

Сегодня три из этих женщин вернулись к КПВВ «Марьинка». Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те оградили противотанковыми ежами.

На мольбы женщин пропустить, боевики не реагировали. В надежде все-таки пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться обратно затемно, они заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом.

Как сообщили три пострадавшие, от бесчеловечного обращения российских наемников, четвертой женщине стало плохо и она не смогла самостоятельно отправиться в сторону контролируемой территории. При этом оккупанты спокойно взирали на страдания женщины, даже не пытаясь оказать ей необходимую медицинскую помощь.

Пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на контролируемую территорию.