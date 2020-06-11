Правительство Египта приняло решение об открытии границ для иностранных туристов с 1 июля.

Об этом пишет «Слово и дело».

Согласно сообщению, 1 июля власти планируют открыть для посещения иностранными туристами курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также Хургаду и Марса-Алам на побережье Красного моря.

На берегу Средиземного моря планируют открыть курорт Мерса-Метрух.

Кроме того, правительство Египта сообщило об ослаблении некоторых карантинных мер в течение следующих нескольких недель - сокращение комендантского часа и увеличение времени работы магазинов на один час.

Отмечается, власти Египта разрешили местным отелям начать принимать гостей с 15 мая, но с загрузкой в 25% от максимальной заполняемости.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair объявил о возобновлении с 1 июля более 20 маршрутов в/из Украины в рамках летнего расписания компании на 2020 год.