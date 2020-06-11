Президент Европейской народной партии, экс-председатель Европейского Совета Дональд Туск во время конференц-общения с пятым Президентом Петром Порошенко по случаю третьей годовщины безвизового режима передал сигнал нынешнему руководству Украины о необходимости уважения к политическим оппонентам и соблюдении принципов демократии и законности.

«Вы должны демонстрировать уважение — и это сигнал нынешним политическим руководителям — в первую очередь к демократическим стандартам и законности, солидарности относительно ваших оппонентов, если вы хотите построить современное, демократическое государство. Я убежден, что по меньшей мере для некоторых вполне понятно, что я имею в виду», — подчеркнул Дональд Туск.

Он также отметил роль пятого Президента Порошенко в европейском реформировании Украины.

«Ваш президентский срок во главе вашей страны был лучшим примером в нашей общей истории. Примером политического лидерства высокого качества. И это и моя роль сегодня — убедить моих партнеров в Европе продолжать то, что мы совместно начали, и достигли в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Я могу повторить, что вы можете рассчитывать на меня. Я сделаю все возможное, чтобы убедить своих партнеров в Брюсселе и среди европейских столиц продолжать наш путь, проевропейский путь в Киеве», — отметил Дональд Туск.

Ряд мировых политиков уже отреагировали на политические преследования Петра Порошенко. В частности, о недопустимости таких репрессий заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд.

«Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной», — написал Карл Бильдт в твиттере.

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

«Выбор, кого преследовать, — это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение — строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа», — пишет Курт Волкер.

Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс тоже предостерег администрацию Зеленского от политического преследования Порошенко.

«Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования», — отметил Пятрас Ауштрявичюс.

Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук написал в твиттере:

«Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников — это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия».