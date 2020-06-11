«Минские соглашения» единственный вариант вернуть Восток в состав Украины, а открытие границ — это первый шаг.

Такое мнение высказал член политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в эфире телеканала NewsOne.

— Украинцы прекрасно понимают, что «Минские соглашения» — это единственная альтернатива. Напомню, первое, мы хотим, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины политически, юридически и культурно. Хотите Донбасс в составе Украины? Откройте все политические и юридические границы, а не закрывать. Нужно дать возможность Донбассу принимать участие. Второе, необходим закон 2Об амнистии» — прекратить преследование одних и других. За исключением явных преступников военных. Третье, необходимо дать Донбассу особые условия, пойти на определенную часть требований. Для того, чтобы они могли пользоваться нашей валютой, законодательством, армией, чтобы центральная власть не имела возможность распускать местные советы. И последний момент — там необходимо провести выборы по украинскому законодательству. И как результат — перевести противостояние с вооруженного на политическое. Что здесь плохого? — сказал Максим Невенчанный.

При этом он отметил, что данному процессу препятствуют нынешние политики, которые не хотят, чтобы голоса жителей Донбасса учитывались при голосовании на всеукраинском уровне.

— Ведь они понимают, что за курс «использование Украины тараном против России» жители Востока голосовать не будут. Потому что они не хотят быть использованными. Самое важное, что и Франция, и Германия, и Россия и Донбасс готовы к реинтеграции в состав Украины. А Киев, который находится под внешним управлением США, находит всё время новые поводы и причины, чтобы этот процесс тормозить. Если не будет границ и люди будут участвовать в политическом процессе, отнимать участие в выборах, иметь своих представителей в Верховном Совете Украины, то и не будет проблем, — резюмировал Максим Невенчанный.

Ранее Максим Невенчанный высказал мнение, что безвизовый режим Украины с Европой лишь обман, прикрытый высокими целями о единстве и равенстве, и очередная манипуляция направленная против Украины.