За пять месяцев в спецфонд бюджета Николаева поступило 2 миллиона гривен, что составляет 18,5% от годового планового объема.

Об этом свидетельствует вывод Департамента финансов Николаевского городского совета о состоянии выполнения доходной части бюджета и объеме остатков бюджетных средств общего и специального фондов бюджета Николаева, который есть у редакции НикВести.

Документ подготовлен на основании отчета о выполнении бюджета Николаева состоянием на 1 июня, предорставленного управлением Государственной казначейской службы Украины в Николаеве.

Указывается, что за январь - май 2020 года в общий фонд бюджета Николаева поступило доходов без трансфертов в сумме 1,1 миллиард гривен, что к плановым объемам к отчетному периоду составляет 94,1%. Это значит, что за 5 месяцев текущего года общий фонд бюджета Николаева недополучил 74,5 миллионов гривен.

«Такое выполнение плана не дает право городскому совету на уточнение объемов доходов общего фонда бюджета согласно норме статьи 78 Бюджетного кодекса Украины», - говорится в заключении Департамента финансов мэрии.

Как известно, сегодня должна состояться сессия Николаевского городского совета, на которой депутатам предложат распределить остатки бюджета Николаева 2019 года, а также перераспределить деньги бюджета текушего года. Отметим, что проект решения о внесении изменения в бюджет был опубликован на официальном сайте горсовета сегодня утром, за несколько часов до сессии. Ознакомиться с документом, по информации НикВести, получили возможность только депутаты - члены профильной планово-бюджетной комиссии горсовета, заседание которой проходит за час до начала сессии.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».