Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал ошибкой свое появление рядом с президентом США Дональдом Трампом после разгона мирной демонстрации возле Белого дома в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN.

Милли отметил, что он сожалеет о том, что сопровождал Трампа на прогулке от Белого дома к церкви Святого Иоанна на прошлой неделе.

– Я не должен был там быть. Мое присутствие в тот момент и в том окружении создало впечатление, будто военные вовлечены во внутреннюю политику. Как уполномоченный офицер на службе, я осознал свою ошибку и учел ее. Я искренне надеюсь, что для всех нас это будет уроком, – сказал он.

Генерал также добавил, что он возмущен убийством Джорджа Флойда, и, что вызванные этим протесты говорят о «многовековой несправедливости по отношению к афроамериканцам».

Напомним, власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания его полицией, сделали выводы из этого трагического инцидента - и приняли решение расформировать местное подразделение полиции.