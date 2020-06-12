На временно оккупированном Донбассе продолжаются забастовки шахтеров, боевики похитили нескольких активистов.

Об этом

пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в оккупированном Антраците Луганской области с 5 июня продолжаются забастовки на одной из шахт. При этом десятки шахтеров отказываются подниматься из шахты на поверхность до погашения долгов по заработной плате.

В данный момент в шахте под землей остаются около 100 бастующих.

– По имеющейся информации, несколько активных сторонников бастующих были похищены подконтрольными России боевиками, – сказано в сообщении.

Также в министерстве призывают международные мониторинговые миссии обратить внимание на сложившуюся ситуацию, которая несет опасность для жизни людей.

Напомним, украинская партия «Оппозиционная платформа– За життя» несмотря на агрессию РФ поздравила россиян с днем России.