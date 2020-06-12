Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения АО «Укрзалізниця» в служебной халатности, которая привела к убыткам на более чем 854 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

— Служебная халатность должностного лица повлекшая тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны окружающей среды. На территории подчиненных подразделений АО «Укрзалізниця» осуществлялась добыча полезных ископаемых без разрешительной документации. 340 тысяч кубических метров недр добыто путем подрыва месторождений, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 367 (служебная халатность) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет без права занимать определенные должности до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без.

Напомним, что в Киеве проректора по международным связям одного из столичных университетов задержали во время получения взятки в сумме 224 тысяч гривен.