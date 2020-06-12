Глава городской партийной организации «Европейской солидарности» Кирилл Горбуров заявил, что процесс внесения изменений в бюджет должен быть более открытым.

Об этом он сказал сегодня, 12 июня, в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению депутата, с проектом бюджета они должны быть ознакомлены заранее, а не за 5 минут до начала заседания сессии.

– Я считаю, что он (бюджетный процесс, - прим.) должен быть более открытым. Депутаты и члены комиссии в первую очередь должны получать бюджет заранее, а не за 5 минут до вынесения в кабинет комиссии,- заявил Кирилл Горбуров.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского городского совета в телефонном режиме согласовывал вынесение на сессию проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».