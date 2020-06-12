Депутат Николаевского областного совета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов будет баллотироваться от политсилы на местных выборах в городской, или областной советы.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Николай Круглов и Юрий Кормышкин

Юрий Кормышкин подчеркнул, что Николай Круглов является членом команды «Нашего края»

— Николай Петрович и я являемся членами одной команды, партии «Наш край». Возможно он тоже будет баллотироваться в какой-то из местных советов, — заявил Юрий Кормышкин.

Отметим, что Юрий Кормышкин также заявил, что Николай Круглов может быть и кандидатом в мэры Николаева от партии «Наш край».

Напомним, марте 2020 года Юрий Кормышкин заявил, что Николай Круглов вступил в политическую партию «Наш край».

Также напомним, что Юрий Кормышкин заявил, что политическая сила будет выдвигать своего кандидата в мэры Николаева. По его словам вероятными кандидатами на пост мэра от «Нашего края» могут быть: Николаевский городской голова 2013 - 2015 годов Юрий Гранатуров, заместитель главы Николаевского облсовета Тахир Садридинов, экс-глава Николаевской областной государственной администрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов, либо он сам.