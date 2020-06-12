Николаевский городской голова Александр Сенкевич поссорился с главой комисси по законности Александром Маликиным, который возмутился нарушению процедуру подготовки проектов решений для их рассмотрения городским советом, а также усомнился в целесообразности отдельных программ.

Об этом шла речь во время обсуждения проекта решения об утверждении целевой программы «Информатизация и развитие электронного управления», которую разработал отдел стандартизации и внедрения электронного управления в Николаевском горсовете, руководителем которого является Дмитрий Канарский.

Эта программа рассчитана на 2020 - 2022 года и предполагает бюджетное финансирование в общей сумме 86,3 миллиона гривен. Программа предусматривает мероприятия по развитию системы видеонаблюдения, информатизацию остановок общественного транспорта, модернизацию сайта горсовета, внедрение системы «Электронный билет», создание муниципального дата-центра и другие мероприятия.

В частности, глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий заявил, что комиссия отправила вопрос на доработку, после чего городской голова Александр Сенкевич возмутился, заявив, что лично редактировал этот проект решения, поскольку депутаты его возвращают уже шестой раз.

Александр Маликин высказался против утверждения этой программы на заседании планово-бюджетной комиссии горсовета, которая прошла перед заседанием сессии. Также он выступил по этому вопросу и во время обсуждения проекта программы непосредственно на сессии горсовета.

Александр Маликин возмутился, что депутатам не предоставили ни пояснительной записки, ни перечня мероприятий, которые планируется реализовать в рамках программы.

– Сегодня на комиссии нам сказали, что программы «Безопасный город» не существует, есть программа «Цифровой город». И сегодня же мы записывали за докладчиком, цена этой программы еще 100 миллионов гривен. А там дата-центр, куча технического оснащения, почитывайте мероприятия программы, на бюджетной (комиссии, - прим.) даже план мероприятий не предоставлял, так пришли, авось – пройдет. В шестой раз, Александр Федорович! А по другим комиссиям, вообще ни у кого нет желания ходить с этой программой, - сказал Александр Маликин. – Хорошо. Есть сессия горсовета, она может решить этот вопрос, - ответил мэр. – Давайте еще одну площадь сделаем за эти деньги, - предложил депутат. – При чем здесь площадь? - спросил он. – Потому что равносильная сумма, - подчеркнул депутат. – Александр Владимирович, у вас чуть что, сразу площадь? У вас проблемы с площадью квадрата? Я понимаю, что у вас есть своя комиссия, вы сегодня пришли на бюджетную комиссии и сломали решение. У вас проблемы с «Цифровым городом» что ли? - возмутился Александр Сенкевич. – Так пусть заходят к нам на комиссию с проектом решения. Я вам вначале сессии это сказал – для меня это было открытием, как и большинство проектов решения, - отметил Александр Маликин. – А вы если по всем комиссиям походите, много чего нового для себя откроете, - сказал мэр. – Так вообще не приходите! Чего вы нас собираете? Принимайте решения себе и все! - заявил депутат.

Напомним, управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 3,5 миллионов гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах.