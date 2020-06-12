Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым тот факт, что депутаты за последние несколько лет не могут рассмотреть около 2 тысяч земельных вопросов.

Об этом он сказал сегодня, 12 июня в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

— Конечно, это не первое наше пленарное заседание, где к повестке дня мы подходим скомкано и она у нас дополняется. Учитывая, что до начала выборов в местные советы у нас осталось ни много ни мало — 3 месяца, очень много вопросов в аппарате совета. Именно поэтому на заседании глав фракций был рассмотрен вопрос внесения в повестку дня всего того, что накопилось, включая все земельные вопросы, которые сегодня по закону могут быть внесены в повестку дня нашей сессии. Как глава фракции настаиваю на том, что если это пленарное заседание закончится тем, что мы, проработав целый день, рассмотрим только 1-2 вопроса, то я тогда вообще не вижу смысла нам собираться на следующих пленарных заседаниях. Это тогда не сессионный зал, а клоунада, и с этой клоунадой мы все с вами пойдем на выборы. Давайте примем решение включить в повестку дня — что-то успеем рассмотреть, что-то нет, но хотя бы дадим сигнал тем людям, которые ждут от нас решения, что мы готовы на конструктивную работу. В противном случае, я тогда не вижу смысла нам собираться. Это будет клоунада и обман, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. При этом, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что после снятия карантинных ограничений готов каждую неделю проводить земельную сессию горсовета, чтобы решить земельные вопросы.