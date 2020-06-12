Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым тот факт, что депутаты за последние несколько лет не могут рассмотреть около 2 тысяч земельных вопросов.
Об этом он сказал сегодня, 12 июня в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.
— Конечно, это не первое наше пленарное заседание, где к повестке дня мы подходим скомкано и она у нас дополняется. Учитывая, что до начала выборов в местные советы у нас осталось ни много ни мало — 3 месяца, очень много вопросов в аппарате совета. Именно поэтому на заседании глав фракций был рассмотрен вопрос внесения в повестку дня всего того, что накопилось, включая все земельные вопросы, которые сегодня по закону могут быть внесены в повестку дня нашей сессии. Как глава фракции настаиваю на том, что если это пленарное заседание закончится тем, что мы, проработав целый день, рассмотрим только 1-2 вопроса, то я тогда вообще не вижу смысла нам собираться на следующих пленарных заседаниях. Это тогда не сессионный зал, а клоунада, и с этой клоунадой мы все с вами пойдем на выборы. Давайте примем решение включить в повестку дня — что-то успеем рассмотреть, что-то нет, но хотя бы дадим сигнал тем людям, которые ждут от нас решения, что мы готовы на конструктивную работу. В противном случае, я тогда не вижу смысла нам собираться. Это будет клоунада и обман, - сказал Игорь Дятлов.
Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. При этом, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что после снятия карантинных ограничений готов каждую неделю проводить земельную сессию горсовета, чтобы решить земельные вопросы.
Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым тот факт, что депутаты за последние несколько лет не могут рассмотреть около 2 тысяч земельных вопросов.
Об этом он сказал сегодня, 12 июня в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.
— Конечно, это не первое наше пленарное заседание, где к повестке дня мы подходим скомкано и она у нас дополняется. Учитывая, что до начала выборов в местные советы у нас осталось ни много ни мало — 3 месяца, очень много вопросов в аппарате совета. Именно поэтому на заседании глав фракций был рассмотрен вопрос внесения в повестку дня всего того, что накопилось, включая все земельные вопросы, которые сегодня по закону могут быть внесены в повестку дня нашей сессии. Как глава фракции настаиваю на том, что если это пленарное заседание закончится тем, что мы, проработав целый день, рассмотрим только 1-2 вопроса, то я тогда вообще не вижу смысла нам собираться на следующих пленарных заседаниях. Это тогда не сессионный зал, а клоунада, и с этой клоунадой мы все с вами пойдем на выборы. Давайте примем решение включить в повестку дня — что-то успеем рассмотреть, что-то нет, но хотя бы дадим сигнал тем людям, которые ждут от нас решения, что мы готовы на конструктивную работу. В противном случае, я тогда не вижу смысла нам собираться. Это будет клоунада и обман, - сказал Игорь Дятлов.
Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. При этом, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что после снятия карантинных ограничений готов каждую неделю проводить земельную сессию горсовета, чтобы решить земельные вопросы.