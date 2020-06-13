Руководитель фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров рассказал, что несмотря на заявления о том, кого партия выдвинет в качестве кандидата в мэры, этот вопрос решит исключительно итоговая партконференция.

Об этом в пятницу, 12 июня, он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Юрий Гранатуров отметил, что в ближайшее время состоится консультация, на которой будут решены определенные вопросы относительно предстоящих выборов, на которой рассмотрят потенциальных кандидатов в мэры.

– Я соучредитель партии «Наш край», все решения мы принимаем на высшем политсовет. Соберемся в ближайшее время и проведем консультант по всем вопросам, связанным с предстоящими выборами. Пока мы определили на всеукраинском уровне, что «Наш край» участвует в выборах по всей стране. У нас есть здоровые амбиции на получение позитивного результата. Все вопросы технического характера и персоналий мы будем рассматривать на конференций. В первую очередь, городская партийная конференция. По итогу обсуждения, конференция примет решение каких кандидатов выдвигать, - сказал он.

В частности, комментируя заявление главы фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрия Кормышкина о том, кого будет рассмотрено на эту должность в первую очередь, он подчеркнул, что этот вопрос решит только итоговая партийная конференция.

– Я не читал комментарий Юрия Кормышкина. Думаю, что он высказал некие личные предположения. Потому что с городскими депутатами он пока еще в широком кругу не обсуждал. Поэтому у нас партия, как любит говорить мэр «партия не вертикального типа, а горизонтального». Диктовать никто ничего не будет. Кто пойдет на выборы городского головы, несмотря на то, что мы будем дружно вместе консультироваться, решать и выдвигать будет городская партийная конференция и никто больше, - заявил депутат.

Напомним, что Юрий Гранатуров заявил, что поведет партию «Наш край», руководителем фракции которой в горсовете он сейчас является, на выборы в Николаевский городской совет, которые пройдут осенью этого года.