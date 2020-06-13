Заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов заявил, что всё ещё готов купить здание бывшего кинотеатра «Искра», чтобы передать его на баланс города, который построит там детский комплекс.

Об этом он рассказал в ходе сессии облсовета, которая состоялась в пятницу, 12 июня, передает корреспондент НикВести.

Заместитель главы облсовета отметил, что готов принять участие и проинвестировать реконструкцию здания «Искры», но только если будет понимание, какой проект там будет реализовываться.

— Нет, я от (идеи реконструировать Искру - прим) не отказался. Я готов предоставить этот проект, готов участвовать в этом проекте, и не надо мне его покупать даже. Когда ты его покупаешь, то это сразу резонанс, что ты его приобрел. Не важно. Я не хочу его покупать, я готов так его проинвестировать. Главное, чтобы было понимание, что мы будем с ним делать, - Тахир Садридинов.

Также депутат добавил, что если здание кинотеатра будет использовано для создания детского развлекательного комплекса в Николаеве, то областной совет готов передать его городу.

— Передать городу? Та проблем нет, давайте передадим городу. Но мы попросили тогда у Сенкевича один только вопрос: дай нам план развития этого учреждения. Всё. Если ты нам даешь план, мы его утверждаем месте, что оно не пойдёт с молотка, а оно пойдёт именно под детский развлекательный комплекс, то всё, проблем никаких нет, бери бесплатно. Нам же никто ничего не подал. Сказали вы передайте, а мы подумаем. Вот был Музей флота, мы же передали, видите, оно никуда не двигается. И таких вопросов очень много, - подытожил Тахир Садридинов.

Напомним, что ранее депутат Николаевского областного совета Тахир Садридинов заявил, что готов купить разграбленное здание «Искры» и сделать на этом месте детское развлекательное или общеобразовательное учреждение.

В результате бездействия руководства Николаевского облсовета неизвестные разграбили здание кинотеатра «Искра». Сегодня в здании разбиты стекла и выбиты входные двери, разрушено здание холла, кинозала и вспомогательных помещений — позднее сам кинотеатр по периметру был обнесен металлической оградой, а также в здании, после многочисленной критики со стороны СМИ, была размещена охрана.

Фото кинотеатра в июле 2018 года Фото кинотеатра в мае 2019 года

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что также готов приобрести у областного совета здание кинотеатра «Искра», стоимость которого глава облсовета Виктория Москаленко оценила в 197 тысяч гривен. Игорь Дятлов готов приобрести его за 400 тысяч гривен, чтобы передать в городскую собственность и сделать там досуговый центр.

Ещё в 2012 году тогдашний глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов выступил с предложением сделать из кинотеатра «Искра» в Николаеве филармонию и «подарить» ее области на 75 годовщину. В ответ на это Николаевский городской совет бесплатно передал здание кинотеатра «Искра» в коммунальную собственность Николаевского областного совета под строительство там областной филармонии. Однако в результате филармонию так и не построили.

В июне 2017 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила продать здание бывшего кинотеатра «Искра».

Однако депутаты Николаевского городского совета выступили с инициативой вернуть в коммунальную собственность города здание кинотеатра «Искра».

В июле 2018 года депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный вновь обратил внимание СМИ на проблему кинотеатра и также обратился к руководству областного совета и государственной администрации с просьбой передать «Искру» в коммунальную собственность города Николаева для последующей реконструкции и открытия там нового учреждения культуры.

Позднее полиция открыла уголовное производство на должностных лиц Николаевской областной государственной администрации и областного совета из-за того, что те не обеспечили надлежащую охрану здания бывшего кинотеатра «Искра», а Виктория Москаленко заявила , что потребует увольнений ответственных чиновников Николаевской ОГА, которые довели здание бывшего кинотеатра «Искра» до полного разрушения.