Известный производитель спортивных товаров Spalding выпустит специальный мяч в честь легенды баскетбола Коби Брайанта.

Об этом пишет Hypebeast.

Мяч выполнен в серебристо-черных тонах с принтом под змеиную кожу, что ассоциируется с прозвищем Брайанта «Черная Мамба».

В Spalding отметили, что «ограниченный выпуск баскетбольного мяча Kobe 94 Series Silver отмечает процесс ежедневного превращения Коби из игрока с непревзойденным вниманием и целеустремленностью в любящего мужа, отца, тренера и предпринимателя».

Напомним, звездный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января, вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса.