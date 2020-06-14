Соединенные Штаты вновь открыли консульство в Гренландии, менее чем через год после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в покупке острова.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил об открытии консульства в островной столице Нуук.

– Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с нашими арктическими союзниками и улучшит общее процветание наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за помощь в реализации этого важного события, - написал Помпео.

Дипломатическая миссия США в Нууке ранее работала с 1940 по 1953 год.

Объявление было сделано через день после того, как Белый дом поручил разработать план создания нового парка ледоколов для обеспечения постоянного присутствия США в Арктике и Антарктике.

Ранее президент США Дональд Трамп публично сказал, что хотел бы, чтобы Америка купила этот огромный арктический остров. В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение президента США.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.