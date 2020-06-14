В субботу, 13 июня, в Карпатах от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова.

Об этом сообщила пресс-служба Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 12 июня он вместе с товарищем поднимался на гору Грофа (1748 м). Недалеко от села Осмолода Рожнятовского района их застала гроза, во время которой они потеряли связь друг с другом и разошлись. Один из туристов пришел в место встречи, о котором они заранее договорились, а другого не было.

Пропавшего мужчину искали всю ночь и нашли утром на вершине Грофы без признаков жизни.

Местный спасатель Виктор Худяк в паблике «Туристические Карпаты» сообщил, что туриста убила молния.

– Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах. Восхождение начали после 20:00 из домика между горой Грофа и Конь Грофецкий. Вещи оставили в доме. Перед этим прошла мощная гроза. Уже в 20:30-21:00 видно было приближение следующей бури. Облака сгущались и был слышен гром, я за этим наблюдал из с. Осмолода. Около 21:30 гроза уже приблизилась к г. Грофа... А дальше был звонок к спасателям, примерно в 23:00 и объяснения туриста, что товарищ не вернулся, а его отбросило молнией в сторону, после чего он сошел в дом. Сегодня спасатели нашли тело погибшего с явными поражениями молнии, на расстоянии 10-15 м от вершины, - описал он это происшествие.

Напомним, ранее во Львовской области спасатели нашли двух туристов, заблудившихся в окрестностях горы Парашка вблизи села Коростов, один из них погиб.