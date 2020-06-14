Глава администрации Ингульского района Николаева, депутат горсовета Юрий Гранатуров обещает уволить всех сотрудников администрации, если следствие докажет их причастность к вымогательству взятки с местного предпринимателя.

Об этом он заявил в комментарии НикВестям.

— Если подтвердится то, что там задействованы еще какие-то люди, то церемониться не буду ни с кем. С работы будут уволены все! Это, как минимум, что есть в моих полномочиях. Кроме всего прочего, если это подтвердится, они бросили тень на весь коллектив, который хорошо работает. Политически это играет: все пытаются этим жонглировать, как хотят. Люди, которые так поступают, это нездоровые люди. Мошенникам у нас не место! — подчеркнул Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров также рассказал, что в настоящее время ведется расследование в отношении начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ингульского района, который подозревается в вымогательстве почти 83 тысяч гривен за подписание договора о дезинфекции остановок общественного транспорта.

— Насколько я понял, по этому чиновнику идут следственные действия и правовую оценку всему, что произошло, должны дать правоохранительные органы, органы прокуратуры, судебного следствия. Тогда картина будет более понятна. В любом случае, если человек нарушил закон, совершил такой проступок, то он понесет заслуженное наказание за это. Это не первый, не второй, не третий и даже не десятый случай. Это периодически бывает, к великому сожалению, — сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, 11 июня, следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области и сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили в получении взятки начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ингульского района Николаевского городского совета в размере 82,6 тысячи гривен.

Согласно данным размещенным на сайте администрации Ингульского района, задержанным оказался Валентин Брюшинин.

Ранее, 26 мая в Николаеве полицейские задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен.