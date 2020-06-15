Руководитель фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров считает, что реконструкция соборной площади затянулась.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По его мнению, то, что Соборная площадь на сегодняшний день не сдана в эксплуатацию — это хорошо, поскольку есть возможность исправить все недочеты ее реконструкции.

— Как всегда говорил мой отец: «Дуракам и начальникам пол работы не показывают». Сегодня Соборная площадь в эксплуатацию не сдана. Да, немного затянулся процесс реализации этого проекта, однако хочется увидеть площадь в том исполнении, в котором она будет сдана под ключ: с озеленением и с другими архитектурными моментами, и увидеть готовый объект, который сдан в эксплуатацию. Если он на сегодняшний день в эксплуатацию не сдан, то, естественно, строительная организация, которая выиграла тендер, согласно договору обязана — я уверен, что она полностью сделает, исправит все недочеты и брак, которые были допущены. Может, с одной стороны, хорошо, что она еще не сдана в эксплуатацию — знаете, как говорят: «Нет худа без добра», потому что удалось увидеть все те изъяны; все те недочеты, которые мы видим по водоотведению и так далее. У нас есть возможность до окончательного введения ее в эксплуатацию получить все это в исправленном виде, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.

Также, НикВести писали о том, что думают архитекторы Николаева о реконструкции Соборной площади.

Бывший главный архитектор Николаева Анна Палеха раскритиковала проект реконструкции Соборной площади. Также свое недовольство проектом высказывал депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор. Его коллега по фракции Юрий Гранатуров также выступал с критикой идеи реконструкции Соборной площади.

В свою очередь руководитель проекта реконструкции Соборной площади Евгений Парулава убежден, что проект реконструкции площади никак не должен соотноситься со зданием Николаевского городского совета, которое там находится.

Бывший заместитель городского головы Николаева по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений Владимир Гуллер призвал депутатов горсовета не финансировать концепцию реконструкции Соборной площади и части Флотского бульвара, которая победила в архитектурном конкурсе, организованном Агентством развития Николаева.

Он также заявлял, что деньги, выделенные на реконструкцию Соборной площади, необходимо потратить на более важные проекты, а площадь лишь переасфальтировать и «озеленить».

17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна была выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

При этом, украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором показал смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй». После этого, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета прошли обыски.

Также выяснилось, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.

При этом, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.