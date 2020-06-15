Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает нецелесообразным выделять в этом году из бюджета Николаева 18 миллионов гривен на обустройство фонтана в сквере «Манганариевский» (Сердце города).

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам депутата, на сегодняшний день, в связи с пандемией коронавируса, городской бюджетнедополучит средства от уплаты налогов и, следовательно, выделять 18 миллионов гривен на фонтан в сквере — нерационально.

— Моя позиция такая. Когда началась пандемия, я на трибуне сказал, что когда деньги есть — мы может заткнуть ими любую дыру, а когда их нет — это намного сложнее. Моя позиция в этом вопросе следующая: когда мы четко ожидаем поступление в бюджет налогов не в полном объеме, моя позиция все же сводиться к тому, что эти деньги нужно очень тщательно и взвешенно расходовать, и лучше их не израсходовать, а 2-3 дня посмотреть, нежели впопыхах дать дабы сказать, что мы освоили. Деньги сейчас очень дорогой ресурс, - считает Сергей Кантор.

Напомним, реконструкция Манганариевского сквера («Сердце города») началась семь лет назад.

При этом, на строительство сквера уже потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на достройку сквера «Манганариевский» необходимо еще 19 миллионов гривен.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию, а мае того же года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что экс-народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, который является одним из авторов проекта «Сердце города», заявил, что конечный проект реконструкции сквера был испорчен на 90%. Архитектор проекта реконструкции сквера «Сердце города» Юлия Анищенкова посетовала на то, что реализовать задуманные идеи удалось не более чем на 30%, а смотреть на разрушенные тротуары в сквере ей больно.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что за 5 лет работы депутаты Николаевского городского совета могли бы профинансировать установку фонтана в парке «Сердце города» из бюджета развития города, чтобы завершить проект.

В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем.

Год назад Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

Также отметим, что В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

После в 2017 году Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

Уже в 2018 году Александр Сенкевич говорил, что открытие реконструированного «Сквера Манганариевского» планируется к 230-летию города. Однако, этого не произошло.

В июле 2019 года Александр Сенкевич в очередной раз пообещал завершить восстановление сквера в 2020 году.

При этом, директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что в 2020 году планируется завершить только обустройство фонтана в сквере «Сердце города», а не всю его реконструкцию.