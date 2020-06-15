Депутат Николаевского городского совета недоволен тем, что реконструкция детского садика №15 по улице Космонавтов обойдется бюджету в 50 миллионов гривен, вместо обещанных 5 миллионов.

Об этом стало известно во время сессии Николаевского городского совета в пятницу, 12 июня, пишут НикВести.

В частности, во время заседания сессии Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция детского сада согласно проекту составит 50 миллионов гривен.

— Предварительная сметная стоимость проекта на реконструкцию детского садика по улице Космонавтов составляла 56 миллионов, а после доработки — я лично выезжал на выездное совещание, на котором мы изучали этот вопрос — на сегодняшний день сумма составляет около 50 миллионов гривен. С учетом изменений в проекте, организация доработала его и повторно передала на экспертизу. Сейчас проект проходит экспертизу, технические вопросы согласованы, идет процесс согласования сметной части. Экспертная организация пообещала предоставить экспертный вывод к концу июня. После конечного понимания стоимости объекта планируется объявить тендер на ожидаемую стоимость. Ориентировочное оглашение тендера 24-26 июня, - сказал Александр Сенкевич.

При этом депутат Сергей напомнил городского головы, что в 2018 году, когда депутатский корпус принимал решение о покупке детского сада за 18 миллионов гривен, мэр уверял, что стоимость ремонта дошкольного учреждения образования составит порядка 5 миллионов гривен.

— Александр Федорович, я бы хотел напомнить вам и сидящим в зале коллегам, и попросить вас раз уж вы сделали то, что вы сделали — поднимите, пожалуйста аудиозапись той сессии, когда за 18 миллионов гривен мы покупали этот садик. То, о чем говорила моя коллега Киселева (Елена Киселева, депутат Николаевского городского совета, - прим.), когда она сказала, что впихиваем невпихуемое; когда говорили: 5 миллионов и там будут дети. Так вот, сегодня вы назвали сумму в 50 миллионов гривен. Я говорю о чем? О том, что потратили мы эти 18 миллионов гривен — пусть они останутся на совести тех людей, которые этот вопрос тащили. Я не стесняюсь этого слова. Так может не будем дальше делать глупости и пытаться сделать из этого курятника детский садик за 50 миллионов, а сделаем тот детский сад, по которому тогда еще директору КП Бохину (Роман Бохин, начальник коммунального предприятия «Управление капитального строительства Николаева», - прим.) вы дали поручение и он выезжал в сельскую местность в Днепропетровскую область, после чего привез нам детский садик, на который любо-дорого смотреть. Тогда он стоял 65 миллионов, новый с нуля, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, что в 2018 году депутаты Николаевского городского совета приняли решение о покупке целостного имущественного комплекса бывшего детского сада №15 по улице Космонавтов для его реконструкции.

Таже, депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков заявил, что городской совет купил здание бывшего детского сада №15 для того, чтобы «кого-то удовлетворить».