Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана (Paul Whelan) виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Об этом пишет Интерфакс.

Американец, которого сторона обвинения просила приговорить к 18 годам, будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу.

Сам осужденный назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать. Перед оглашением приговора он вновь заявил о своей невиновности.

– Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие, - сказал Уилан.

48-летний Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. Из-за того, что его дело проходит по статье о шпионаже, заседания шли в закрытом режиме.

Как отмечает «Настоящее время», Уилан был пехотинцем в армии США с 1994 года. Он дважды служил в Ираке – в 2004 и 2006 годах. Но в 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили. После этого с 2017 года Уилан работал начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган: она занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе российскому КамАЗу. Его родные утверждали, что в Россию он ездил на свадьбу.

При задержании у американца нашли флеш-карту со сведениями, составляющими в России гостайну. Однако, по словам адвоката задержанного американца Владимира Жеребенкова, Уилан полагал, что там «открытая информация культурного значения» и его фото из предыдущих поездок по России, а вовсе не секретные сведения. Кто именно передал Уилану флеш-карту, адвокаты журналистам не рассказывали.