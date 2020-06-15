Городской голова Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского.

Об этом Филатов сообщил в Facebook и добавил копию текста ходатайства.

Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий. Также членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: «Улица Смытая» и «Балка медиахолдинга Униан и 1+1».

Он объяснил, что это именно та улица, которая стала темой для обсуждения в соцсетях несколько дней назад. Тогда в Днепре была непогода, несколько улиц в центре буквально затопило. В их числе оказалась и улица Короленко, которая находится в процессе реконструкции.

Это стало главной темой для обсуждений в социальных сетях и средствах массовой информации. Правда, в нескольких источниках информация о последствиях была преувеличена. Например, некоторые СМИ сообщили, что на улице Короленко «смыло брусчатку».

— Именно той улицы, про которую, контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину, что «ее полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции», хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра, — объяснил Борис Филатов.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов заявлял, что олигарх Игорь Коломойский сконцентрировался на задаче рейдерского захвата власти.