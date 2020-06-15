Участники пробного Внешнего независимого тестирования массово жалуются, что не могут зайти на сайты Украинского и регионального центров оценивания качества образования для загрузки тестовых заданий по украинскому языку и литературе.
Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства образования.
Отмечается, что сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.
– Мы советуем вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня, – говорится в сообщении.
С вопросами по пробному ВНО в МОН посоветовали обращаться в в региональные центры оценивания качества образования (список контактов).
Напомним, ранее Кабинет министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.
Участники пробного Внешнего независимого тестирования массово жалуются, что не могут зайти на сайты Украинского и регионального центров оценивания качества образования для загрузки тестовых заданий по украинскому языку и литературе.
Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства образования.
Отмечается, что сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.
– Мы советуем вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня, – говорится в сообщении.
С вопросами по пробному ВНО в МОН посоветовали обращаться в в региональные центры оценивания качества образования (список контактов).
Напомним, ранее Кабинет министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.