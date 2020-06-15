Участники пробного Внешнего независимого тестирования массово жалуются, что не могут зайти на сайты Украинского и регионального центров оценивания качества образования для загрузки тестовых заданий по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства образования.

Отмечается, что сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.

– Мы советуем вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня, – говорится в сообщении.

С вопросами по пробному ВНО в МОН посоветовали обращаться в в региональные центры оценивания качества образования (список контактов).

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.