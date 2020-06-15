Алексей Неижпапа и Игорь Воронченко

Министр обороны Украины Андрей Таран представил в Одессе нового командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины — контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Об этом сообщила пресс служба Минобороны.

— Считаю, что такое высокое назначение является оценкой президента Украины — Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины предыдущей службы Алексея Леонидовича. Он также возлагает на него большую ответственность, — отметил Министр обороны.

Таран поблагодарил предыдущего командующего вида Вооруженных сил адмирала Игоря Воронченко за службу и поздравил с новым назначением. Теперь он будет главным инспектором Министерства обороны Украины.

Воронченко наградили знаком отличия Министерства обороны Украины за значительные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, укреплении территориальной безопасности, преданную многолетнюю службу, образцовое выполнение служебного долга. Таран вручил ему офицерский морской кортик.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины 12 июня.