В воскресенье, 14 июня, активисты молодежного крыла «Оппозиционной платформы - За жизнь» облагородили сквер вблизи спортивного комплекса в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

– Убирали сквер, территорию БК «Крушитель». Несмотря на то, что власть выделяет много средств на борьбу с мусором, реально что-то делают, как видим, только неравнодушные горожане. Ребята, со сквера выносили мешками стаканчики, шприцы, разбитые бутылки и даже чей-то ночлег, что несёт опасность и вред здоровью и жизни детей. Сегодня мы очистили территорию и очень надеемся на местных жителей, что они проконтролируют порядок местности. Раз уж ЖЭК №20 закрыл глаза на этот беспорядок. Кстати, ни одной урны или мусорного бака мы не увидели. Всё что сделала коммунальная служба — скосила около 20 м.кв. травы. И на этом всё! Наша МО «ОПЗЖ» возьмёт под контроль данную территорию, для дальнейшего развития и обустройства сквера, так как власти это не нужно, - сообщили в партии.

По словам активистов, это не первая их акция на данной локации. Ранее молодые люди уже начали высаживать деревья и убирать мусор. Однако закончить тогда помешал карантин. Сейчас же к уборке территории привлекают и горожан.

– Сегодня у нас не просто субботник. Мы устроили эко-выходные. Чтобы люди отнеслись к данному мероприятию как к отдыху. Так сказать, совместили приятное с полезным. Помимо труда мы так же жарили шашлыки, слушали музыку и много общались. Надеемся на следующие подобные акции привлечь еще больше людей, - рассказывает Наталья Хорошевская, глава Николаевской организации Молодежного крыла ОПЗЖ.

Территория, на которой проводилась уборка, была выбрана не случайно, рассказывают активисты. Через сквер пролегает дорога в один из боксерских залов. Именно этот спорткомплекс принял ребят из многодетной семьи, которой уже на протяжении долгого времени помогает Молодежное крыло.

– Эта история - переплетение и результат работы многих наших активистов. Одни наши ребята помогают многодетной семье, другие - помогли устроить детей на бесплатные тренировки. Третьи - убирают у спорткомплекса. Это демонстрирует то, что с каждым днем мы развиваемся, охватываем все большее количество людей, - говорит Артем Марчевский, руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ.

Напомним, ранее молодежное крыло политической партии «Оппозиционной платформы – За Жизнь» объявило всеукраинскую акцию «Неделя добра».