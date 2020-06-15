Российский суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения. Согласно приговору, озвученному судьей Андреем Суворовым, американец будет отбывать наказание в колонии строго режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу. Сам осужденный также подтвердил намерение обжаловать приговор.

Перед оглашением приговора Уилан вновь заявил о своей невиновности.

«Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача — преодолеть телефонное правосудие», — сказал он.

Напомним, суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу за комментарий в Twitter относительно детей российских силовиков к пяти годам тюрьмы.