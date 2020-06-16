Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из столицы, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию КГГА.

«Такое решение принято для улучшения обслуживания пассажиров и перевозчиков междугородного автобусного сообщения, а также, что особенно важно в условиях перегруженного городского трафика, чтобы исключить движение междугородных автобусов по улицам города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые автовокзалы запланированы в районе жилмассива «Теремки» и в районе Харьковской площади. Кроме того, предлагается строительство трех новых автостанций - «Новобеличи», «Троещина» и «Лесная», а также реконструкция станций «Дарница» и «Полесье».

Также предлагается прекратить эксплуатацию Центрального автовокзала, автостанций «Южная», «Подол» и «Дачная».