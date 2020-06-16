Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году. На сегодня оснований для отмены нет.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
— На сегодня мы планируем его (ВНО, - прим.) проводить. Мы определили два четких критерия, которые будут применяться на национальном уровне, они связаны с резким ростом заболеваемости и будем определяться где 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии, - сообщил он.
Как известно, основная сессия ВНО-2020 стартует 25 июня и продлится до 17 июля. В этот период запланировано проведение тестирования по таким предметам:
украинский язык и литература;
история Украины;
математика;
биология;
география;
физика;
химия;
английский язык;
испанский язык;
немецкий язык;
французский язык.
Напомним, ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.
Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году. На сегодня оснований для отмены нет.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
— На сегодня мы планируем его (ВНО, - прим.) проводить. Мы определили два четких критерия, которые будут применяться на национальном уровне, они связаны с резким ростом заболеваемости и будем определяться где 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии, - сообщил он.
Как известно, основная сессия ВНО-2020 стартует 25 июня и продлится до 17 июля. В этот период запланировано проведение тестирования по таким предметам:
украинский язык и литература;
история Украины;
математика;
биология;
география;
физика;
химия;
английский язык;
испанский язык;
немецкий язык;
французский язык.
Напомним, ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.