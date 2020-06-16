Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году. На сегодня оснований для отмены нет.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

— На сегодня мы планируем его (ВНО, - прим.) проводить. Мы определили два четких критерия, которые будут применяться на национальном уровне, они связаны с резким ростом заболеваемости и будем определяться где 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии, - сообщил он.

Как известно, основная сессия ВНО-2020 стартует 25 июня и продлится до 17 июля. В этот период запланировано проведение тестирования по таким предметам:

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

Напомним, ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.