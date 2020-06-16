Присягу он сложил во время пленарного заседания Верховной Рады.

В парламенте Маслов заменил Александра Ткаченко, назначенного Министром культуры и информационной политики.

По информации общественного движения «ЧЕСТНО», Маслов родился в Кривом Роге, учился в Днепропетровском лицее информационных технологий, а позже — на юридическом факультете Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности «Банковское дело».

Был руководящим партнером адвокатского объединения «Лоуатек», директором «Авин Трейд», учредитель юрфирмы «Форца». Также он член совета Днепровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

В течение 2016-2018 годов был судьей Днепровского райсуда города Каменского.

Напомним, 4 июня народные депутаты поддержали назначение Александра Ткаченко главой Министерства культуры и информационной политики. Тогда же 299 голосами парламентариев Ткаченко лишили мандата народного депутата.