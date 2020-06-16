Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что альтернатива российскому нефти и газу на рынке есть — «бери, не хочу».

Об этом он рассказал во время поездки в Гродно, передает Белта.

— Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что ранее президент Беларуси заявил, что Россия могла бы снизить цену на газ для республики до мировой

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять «единственного союзника на западном направлении» из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Также он на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт заявлял, что Беларусь планирует 30% нефти закупать через Украину.